Il Mattino - La UEFA tratta con la FIFA, a rischio Euro2020 o Mondiale per club: playoff in Champions ed Europa League

Tante squadre in quarantena in Italia e in giro per l'Euorpa. Le Leghe di calcio, in queste ore, metteranno con le spalle al muro Ceferin e la Uefa per spostare Euro2020 di almeno un anno. Come riporta Il Mattino, la Figc che ha più di tutti chiaro la situazione. Probabilmente si arriverà a dopo il 30 giugno per concludere il campionato. Mentre in Premier in caso di sospensione arriverà l'ok di tutti per assegnare il titolo al Liverpool (visto l'ampio margine), in Italia una sospensione porterebbe al caos.

EURO2020

Playoff Champions League ed Europa League

Intanto, con miliardi di euro sul tavolo, la UEFA non vuole rinunciare a EURO2020 e Ceferin sta trattando con Infantino, numero uno della Fifa. La Fifa dovrà rinunciare ai mondiali per club nell'estate 2021 per lasciare spazio all'Europeo. Inoltre, si dovrà portare alla conclusione anche la Champions League ed Europa League. Nell'incontro si parlerà di possibili playoff stile final four con la Champions a Istanbul e una l'Europa League a Danzica. Intanto mancano ancora i risultati di diverse gare sospese agli ottavi di finale, tra cui le 4 italiane.