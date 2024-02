Champions League gratis in Tv: ecco le partite scelte da Mediaset!

Ottavi di finale di UEFA Champions League in chiaro su Mediaset! Scelte le partite che saranno trasmesse gratis sul digitale terrestre e su Mediaset Infinity per il prossimo turno di Champions.

Dove vedere la Champions League gratis in Tv

Ecco dunque dove vedere le partite di Champions gratis in chiaro:

Lipsia-Real Madrid , martedì 13 febbraio 2024, in diretta alle ore 21.00, in tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Copenaghen-Manchester City, martedì 13 febbraio 2024, alle ore 21.00, in streaming su Mediaset Infinity. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli.

, martedì 13 febbraio 2024, alle ore 21.00, in streaming su . Telecronaca: Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli. PSG-Real Sociedad, mercoledì14 febbraio, alle ore 21.00, in streaming su Mediaset Infinity. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Quanto alla partita Napoli-Barcellona di mercoledì 14 febbraio ore 21.00, invece, la partita non si vedrà su Canale 5 o su Mediaset. In ogni caso, puoi vedere Napoli Barcellona gratis su Amazon Prime Video, sfruttando il mese gratis di abbonamento che trovi cliccando su: Napoli-Barcellona gratis in streaming