Champions League, Gazzetta lancia il Napoli: l'1-1 è un risultato bastardo, il Camp Nou vuoto mette meno paura e c’è poco da perdere!

I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di UEFA Champions League 2019/20 si svolgeranno venerdì 10 luglio presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizierà alle ore 12 (CET). Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Altra prospettiva per il Napoli che al San Paolo ha prosciugato per un’ora tutte le correnti del gioco di Messi e compagni: l’1-1 è un risultato “bastardo”, il Camp Nou vuoto mette meno paura e c’è poco da perdere. Inoltre il Napoli denso e ossessivo di Gattuso è un po’ come l’Atletico: difficile da maneggiare. Però c’è Messi. Si gioca il 7 e l’8 agosto"