Champions, Benfica in campo nel terzo turno preliminare: Inter, Milan e Napoli tifano contro i portoghesi, ecco perché

Notizie Napoli calcio. Dopo due anni di assenza il Napoli è fialmente tornato nel tabellone principale della Champions League. La squadra di Spalletti è in attesa di conoscere i propri avversari nel girone, ma intanto per il club di De Laurentiis arrivano i primi benefini economici.

Champions League

Champions League, quanto incassa il Napoli?

Come riportato da Calcio e Finanza, sono ben 600 milioni di euro che vengono distribuiti sulla base delle prestazioni degli ultimi dieci anni. Oltre ai punti coefficienti accumulati durante questo periodo, la classifica include dei punti bonus per la vittoria di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA e Coppa delle Coppe.

Sulla base di questi parametri è stata stabilita una classifica, e il totale di 600,6 milioni è stato diviso in “quote di coefficiente”. Ogni quota di coefficiente vale 1,137 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente (1,137 milioni di euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente, pari a 36,38 milioni di euro.

Se nel caso della Juventus il quarto posto è inattaccabile – ai bianconeri andranno quasi 33 milioni di euro –, la classifica potrebbe invece cambiare per le altre italiane. Se il Benfica si qualificasse alla fase a gironi, si troverebbe infatti davanti a Napoli, Inter e Milan sul fronte del ranking storico, “rubando” ad ognuna delle tre società poco più di un milione di euro.

Con i portoghesi presenti, il Napoli incasserebbe 18,2 milioni, l’Inter oltre 15,9 milioni e il Milan oltre 14,7 milioni. Al contrario, senza il Benfica – l’unico club tra quelli degli spareggi che si troverebbe davanti alle italiane in termini di ranking decennale – le tre big di Serie A avanzerebbero di una “quota” incassando rispettivamente:

Napoli – 19,3 milioni di euro

Inter – 17 milioni di euro

Milan – 15,9 milioni di euro

Per questo motivo, un’eliminazione del Benfica – che sfiderà i danesi del Midtjylland – favorirebbe i tre club di Serie A, che incasserebbero oltre un milione in più a testa. Cifra sicuramente poco appariscente in rapporto al fatturato di una società di alto livello, ma comunque da non sottovalutare in un periodo storico complicato per le finanze dei club.