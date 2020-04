Champions League, due scenari per chiudere la competizione: per la UEFA ce n'è uno più probabile dell'altro, i dettagli

Notizie Calcio - Ieri, la UEFA ha parlato in videoconferenza con le 55 federazioni affiliate, aggiornandole sulle alternative valutate dai due gruppi di lavoro istituiti a metà marzo. Sono state illustrate varie ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali. Nonostante le più vive raccomandazioni a concludere i campionati e le coppe nazionali, alcuni casi specifici saranno valutati appena saranno pronte le linee guida per la partecipazione alle competizioni europee in caso di annullamento di un campionato. Tutte le decisioni nei suddetti ambiti saranno annunciate giovedì dopo il meeting del ComitatoEsecutivoUEFA.

