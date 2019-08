Champions League, due eliminati eccellenti ai preliminari: fuori Porto e Celtic

Clamorose eliminazioni di Porto e Celtic, che salutano già la Champions League. Se la mediocrità del movimento scozzese trova conferma anche stasera, con il ko casalingo contro il Cluj (3-4) è incredibile vedere la squadra di Sergio Conçeiçao, solamente la scorsa stagione tra le migliori 8, fuori già ad agosto. E invece i lusitani cadono in casa col Krasnodar per 2-3 vanificando il successo in terra russa per 1-0. Sotto di tre reti nei primi 34', non basta la reazione nella ripresa con Zé Luis e Diaz. Festeggia infine anche lo Stella Rossa che ha la meglio solamente dopo un'infinita sequenza di rigori del Copenaghen dopo che nei 120' il risultato è stato di 1-1.