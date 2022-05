Champions League 2022/23, Napoli virtualmente in terza fascia! Tutte le possibili avversarie

Champions League - Il Napoli è qualificato alla prossima fase a gironi di UEFA Champions League 2022/2023. Da oggi in poi, in questo focus, analizzeremo le potenziali avversarie, a seconda della loro qualificazione.

Alla fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 si qualificano direttamente:

le prime quattro classificate nei campionati di Spagna , Inghilterra , Germania e Italia

, , e le prime due classificate nei campionati di Francia e Portogallo

e le vincitrici del campionato in Olanda, Belgio, Austria e Scozia

Assenti le squadre russe, attualmente squalificate dalla UEFA (ai gironi entrerebbe la campione di Scozia)

A queste squadre si aggiungeranno

le vincitrici della UEFA Champions League e della UEFA Europa League

e della le sei che supereranno le qualificazioni

Come si stilano le fasce della Champions League?

I campioni di Spagna (Real Madrid), Inghilterra, Italia, Germania (Bayern Monaco), Francia (Paris Saint-Germain) e Portogallo vengono inseriti in Fascia 1 per il sorteggio della fase a gironi insieme alle vincitrici di UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Squadre potenzialmente qualificate (in grassetto quelle sicuramente qualificate)

Spagna: Real Madrid , Siviglia, Barcellona, Atlético Madrid

, Siviglia, Barcellona, Atlético Madrid Inghilterra : Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal

Chelsea, Arsenal Italia: Milan , Inter , Napoli , Juventus

, , , Germania: Bayern , Borussia Dortmund , Bayer Leverkusen, Friburgo

, , Bayer Leverkusen, Friburgo Francia: Paris Saint-Germain , Olympique Marsiglia

, Olympique Marsiglia Portogallo: Porto, Sporting

Olanda: Ajax

Belgio: Union Saint-Gilloise

Austria: Salisburgo

Scozia: Celtic

Champions League 2022-2023, il Napoli in che fascia è?

La qualificazione del Napoli alla Champions League è virtualmente aritmetica, il posizionamento nella fascia per il sorteggio non può essere definito con certezza per via delle squadre che potrebbero qualificarsi alla competizione: è tuttavia sicuro che gli azzurri finiscano nella terza fascia per il sorteggio, in base alla 25° posizione nel ranking UEFA.

Champions League, le teste di serie (in grassetto quelle già qualificate, in corsivo quelle sicure della fascia)

Real Madrid Milan Paris Saint-Germain Manchester City Bayern Monaco Porto x vincitrice Champions League x vincitrice Europa League

Le altre squadre in Champions League (calcolando le vincenti degli spareggi con il ranking più alto)

Liverpool Chelsea Barcellona Juventus Atlético Madrid Siviglia Lipsia Ajax Arsenal Borussia Dortmund Salisburgo Inter Napoli Sporting Bayer Leverkusen Olympique Marsiglia Celtic Union Saint-Gilloise X playoff Campioni X playoff Campioni X playoff Piazzate X playoff Piazzate X playoff Piazzate X playoff Piazzate

Il programma della UEFA Champions League 2022-2023

Quando si gioca la Champions League 2022/23?

Qualificazioni

Semifinali turno preliminare: 21 giugno 2022

Finale turno preliminare: 24 giugno 2022

Primo turno di qualificazione: 5/6 e 12/13 luglio 2022

?Secondo turno di qualificazione: 19/20 e 26/27 luglio 2022

Terzo turno di qualificazione: 2/3 e 9 agosto 2022

Spareggi: 16/17 e 23/24 agosto 2022

Fase a gironi

Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

