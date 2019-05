Champions League, Napoli qualificato con altri quindici club: seconda fascia ad un passo. Oggi altre qualificate

Il Napoli si è matematicamente qualificato alla prossima fase a gironi di UEFA Champions League 2019/2020. Da oggi in poi, in questo focus, analizzeremo le potenziali avversarie, a seconda della loro qualificazione.

Alla fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20 si qualificano direttamente 27 squadre:

le prime quattro classificate nei campionati di Spagna , Inghilterra , Germania e Italia

, , e le prime due classificate nei campionati di Francia e Russia

e le vincitrici del campionato in Portogallo, Ucraina, Belgio e Turchia

A queste squadre si aggiungeranno

le vincitrici della UEFA Champions League e della UEFA Europa League

e della le sei che supereranno le qualificazioni

la vincitrice del campionato in Austria, perchè la vincente della Champions League è qualificata già tramite il proprio campionato

Come si stilano le fasce della Champions League?

I campioni di Spagna ( Barcellona ), Inghilterra, Italia ( Juventus ), Germania, Francia ( Paris Saint - Germain ) e Russia ( Zenit ) vengono inseriti in Fascia 1 per il sorteggio della fase a gironi insieme alle vincitrici di UEFA Champions League e UEFA Europa League .



), Inghilterra, Italia ( ), Germania, Francia ( - ) e Russia ( ) vengono inseriti in Fascia 1 per il sorteggio della fase a gironi insieme alle vincitrici di e . Dato le due finaliste di UEFA Champions League sono qualificate di diritto alla prossima fase a gironi, il posto vacante che andrebbe alla vincitrice della competizione spetta ai campioni della federazione all’11° posto nel ranking per Nazioni (l’ Austria )

sono qualificate di diritto alla prossima fase a gironi, il posto vacante che andrebbe alla vincitrice della competizione spetta ai campioni della federazione all’11° posto nel ranking per Nazioni (l’ ) Il Chelsea affronta l'Arsenal in finale di UEFA Europa League. I Blues sono matematicamente tra le prime quattro mentre l'Arsenal è quinto e quindi andrebbe alla fase a gironi di UEFA Europa League. Se il Chelsea vince la UEFA Europa League 2018/19, essendo una squadra già qualificata alla prossima fase a gironi attraverso il piazzamento in campionato, rende il posto vacante che andrebbe alla terza classificata della federazione quinta nel ranking (la Francia).

Squadre potenzialmente qualificate (in grassetto quelle sicuramente qualificate)

Spagna : Barcellona , Atlético Madrid , Real Madrid , Valencia

, , , Valencia Inghilterra : Manchester City, Liverpool , Chelsea, Tottenham

, Italia : Juventus , Napoli , Inter, Atalanta

, , Inter, Atalanta Germania : Bayern , Borussia Dortmund , Lipsia , Eintracht Francoforte

, , , Eintracht Francoforte Francia : Paris Saint-Germain , LOSC Lille

, LOSC Lille Russia : Zenit , Lokomotiv Mosca

, Lokomotiv Mosca Portogallo : Benfica

Benfica Ucraina : Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk Belgio : Genk

Turchia : Galatasaray

Galatasaray Austria: Salisburgo

Champions League 2019-2020, il Napoli in che fascia è?

Impossibile dare una certezza in questo momento, avendo a disposizione soltanto sedici squadre sulle trentadue che comporranno i gironi. Tuttavia, prendendo in esame le squadre sopra elencate e se i campionati finissero oggi, è possibile già stilare una classifica relativa al ranking, potendo ipotizzare una divisione per fasce considerando anche le squadre con il maggior ranking che potrebbero qualificarsi tramite i playoff. Difficile dare certezze, comunque, con tantissime posizioni ancora in bilico. Ad ora il Napoli è in seconda fascia, ma la posizione potrebbe anche peggiorare a seconda dei risultati di Champions League, Europa League e campionati europei.

Champions League, le potenziali teste di serie (in grassetto quelle già qualificate, in corsivo quelle sicure della fascia)

Barcellona Juventus Paris Saint-Germain Manchester City Bayern Monaco Zenit San Pietroburgo Vincitore della Champions League (Tottenham/Liverpool) Vincitore dell’Europa League (Arsenal/Chelsea)

Le altre squadre in Champions League se i campionati finissero adesso (in grassetto quelle già qualificate, in corsivo quelle sicure della fascia)

Real Madrid Atlético Madrid Porto Liverpool (sicuramente in 2° fascia se non vince la Champions League) Borussia Dortmund (sicuramente in 2° fascia se non vince la Bundesliga) Chelsea Napoli Shakhtar Donetsk

----

Tottenham (se non vince la Champions League) Ajax Benfica Lione (senza playoff se il Chelsea vince l'Europa League) Salisburgo Valencia Inter Celtic

----

Copenhagen Lokomotiv Mosca Genk Eintracht Francoforte Galatasaray Lipsia Atalanta LOSC Lille

Napoli in seconda fascia, il caso

La qualificazione del Napoli alla Champions League è aritmetica, il posizionamento nella seconda fascia per il sorteggio...quasi: i campionati non sono ancora finiti, perciò non si può ancora determinare con certezza il quadro delle partecipanti alla prossima edizione. Il Napoli, tuttavia, è vicino alla certezza della seconda fascia. Ci sono alcune discriminanti che sposterebbero il club azzurro nella terza urna:

il Tottenham vince la Champions League (Liverpool in urna 2, ranking superiore al Napoli)

vince la (Liverpool in urna 2, ranking superiore al Napoli) l' Arsenal vince l' Europa League (Chelsea in urna 2, ranking superiore al Napoli)

vince l' (Chelsea in urna 2, ranking superiore al Napoli) la Roma si qualifica alla Champions League (urna 2, ranking superiore al Napoli)

si qualifica alla (urna 2, ranking superiore al Napoli) il Siviglia si qualifica alla Champions League (urna 2, ranking superiore al Napoli)

si qualifica alla (urna 2, ranking superiore al Napoli) il Porto si qualifica alla fase a gironi (urna 2, ranking superiore al Napoli)

Dovessero verificarsi tutte queste ipotesi, il Napoli avrebbe il nono punteggio ranking tra le squadre non teste di serie, e scivolerebbe di fascia.

Ipotesi peggiore Fascia 2

Real Madrid Atletico Madrid Siviglia Porto Liverpool Chelsea Borussia Dortmund Roma

----