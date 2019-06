Champions League 2019/2020, sorteggiato il primo turno preliminare

Sorteggi Champions League - A Nyon sono state sorteggiate le partite del primo turno preliminare, che si disputerà in gare di andata (9-10 luglio) e ritorno (16-17 luglio). In totale saranno impegnate 32 squadre suddivise in tre gruppi (due da 10 e uno da 12) con 16 teste di serie determinate tramite il coefficiente del club.

Champions League, sorteggio primo turno

Gruppo 1

Nõmme Kalju (EST) - Shkëndija (MKD)

SÅ«duva (LTU) - Crvena zvezda (SRB)

Ararat-Armenia (ARM) - AIK (SWE)

Astana (KAZ) - CFR Cluj (ROU)

Ludogorets (BUL) - Ferencváros (HUN)

Gruppo 2

Celtic (SCO) - Sarajevo (BIH)

Sheriff Tiraspol (MDA) - Saburtalo (GEO)

F91 Dudelange (LUX) - Valletta (MLT)

Partizani (ALB) - QarabaÄ (AZE)

Slovan Bratislava (SVK) - Sutjeska (MNE)

Gruppo 3