CdM - Champions League, c'è un grosso rischio per il Napoli di Rudi Garcia agli ottavi: i dettagli

Ultime news UEFA Champions League - La qualificazione agli ottavi di Champions per il Napoli è un obiettivo importante per prestigio, incassi economici, valore complessivo del risultato. Quest'anno, grazie alle difficoltà di Braga e soprattutto Union Berlino, partendo in prima fascia da campioni d'Italia, il Napoli di Rudi Garcia è vicino al primo traguardo: la qualificazione agli ottavi.

Ma col Real Madrid lanciato verso il primo posto, il Napoli potrebbe doversi accontentare del secondo piazzamento nel Gruppo. L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno aggiunge:

"Qualificarsi al secondo posto alle spalle del Real Madrid porterebbe il Napoli al rischio concreto di dover affrontare una big di spessore internazionale agli ottavi di finale come il Bayern Monaco, il Manchester City o il Barcellona. Problematiche da rimandare al giorno dei sorteggi, il Napoli ha le mani sul manubrio, vuole completare la pratica in Champions e, dopo la vittoria di Salerno chiudere contro Union Berlino ed Empoli in maniera brillante la settimana che porterà alla sosta".