Giornata di rifinitura per gli azzurri di Carlo Ancelotti a Castel Volturno. La squadra si è allenata sotto gli ordini del mister in vista della gara di Champions League, domani sera, contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Dagli scherzi di Mertens ed Allan ai sorrisi in campo degli azzurri, clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery di CalcioNapoli24.it.