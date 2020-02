Caos Barcellona, Piqué in disaccordo con la politica del club! Il direttore finanziario annuncia le dimissioni, verso il licenziamento il direttore della presidenza

Notizie calcio - Barcellona nel caos. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha anticipato a ieri la riunione della Commissione dei Delegati del club prevista per domani, proprio per fronteggiare le conseguenze del «BarcaGate» scoperchiato dall’emittente radiofonica Cadena Ser in merito al caso 'diffamazione calciatori'. Come riporta Il Mattino, Gerard Piqué ha reso pubblico il proprio disaccordo con l’attuale politica del club e il direttore finanziario, Montserrat Font, che ha annunciato le sue irrevocabili dimissioni (la storica dirigente lavorava al Barca dal 2005), hanno spinto il presidente dei blaugrana ad anticipare i tempi. Stando alla stampa iberica, diversi membri del cda ritengono che il responsabile dello scandalo sia Jaume Masferrer, direttore dell’area della presidenza, il quale ha materialmente firmato il contratto con «I3 Ventures» e chiederanno che venga rimosso dalla sua carica.