Canale 21, Iannicelli: "Il Napoli può passare il turno, diamo i meriti di De Laurentiis! Chi diserta questa sfida non è tifoso" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli- Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: "Il Napoli può passare il turno e il Barcellona. Questa impresa è riuscita già alla Roma e quella Roma non era più forte di questo Napoli. Il Napoli nel girone ha tenuto a bada il Liverpool e mai perso. Ha battuto, Juve, Inter e Lazio che sono le migliori squadre in Italia in questo momento. Il Napoli deve affrontare con rispetto il Barcellona, ma può farcela. Ci sono ottime chance, questa squadra nella competizione secca mantiene concentrazione. Il Napoli è lì grazie al presidente De Laurentiis. Chi resta fuori e diserta una partita del genere non ha nulla a che vedere con il tifo. Capisco il caro prezzie tutto, ma non si diserta una sfida simile. Bisogna rendere difficili ogni giocata del Barcellona e rendere a Messi la vita difficile".