Braga-Napoli, città addobbata per la Champions League anche sugli alberi! | VIDEO CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - Amici di CalcioNapoli24, siamo già in centro città a Braga, dove domani i portoghesi sfideranno la SSC Napoli, con i nostri inviati Pasquale Cacciola e Marco Lombardi.

La città di Braga è pronta per le notti di Champions: in centro, gli alberi delle vie principali portano la scritta dell'UCL e come addobbi le stelle della massima competizione europea. Con la scritta "Aqui há Champions League".

