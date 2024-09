Bologna-Shakhtar Donetsk dove vederla? Orario, Canale Tv e streaming

Dove vedere Bologna Shakhtar Donetsk in Tv e streaming? La partita di Champions League Bologna Shakhtar Donetsk, dove vederla e a che orario giocano la prima giornata di Champions.

Bologna Shakhtar Donetsk dove vederla - Si torna dopo 60 anni a Bologna per una competizione di questo tipo, torna la Uefa Champions League 2024 25 con Bologna Shakhtar Donetsk, la prima giornata per l'allenatore Bologna Vincenzo Italiano. Ci sono importanti notizie che riguardano dove vedere Bologna Shakhtar Donetsk.

Non sarà possibile vedere la Champions League in chiaro oggi ma allora dove vedere BolognaChampions? Si scenderà in campo allo Stadio Renato Dall'Ara con fischio d'inizio alle ore 18:45 per l'esordio di un'altra italiana con una partita in un momento delicato.

Partita Bologna oggi - C'è apprensione anche per il meteo Bologna visto che nelle ultime 12 ore c'è stata un'allerta precipitazioni in Emilia-Romagna e anche nella giornata di oggi è prevista pioggia per l'intera giornata.

Bologna-Shakhtar Donetsk dove vederla

Ma quindi dove si vede Bologna Shakhtar Donetsk? La partita sarà possibile seguirla in Diretta TV in esclusiva su Sky, che la trasmetterà sul canale 201 (Sky Sport Uno) e sul 252 (Sky Sport) e sul 243 (Sky Sport 4K). Bologna Shakhtar Donetsk in streaming anche grazie a NOW e Sky, tramite Sky Go.

Probabili formazioni Champions League Bologna Shakhtar Donetsk

Champions League - Formazioni Bologna Shakhtar Donetsk. Vediamo quelle che sono le probabili formazioni Bologna Shakhtar Donetsk che scenderanno in campo per la prima giornata Champions. Bologna Shakhtar formazioni: