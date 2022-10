Ajax, Bergwijn: "Il rifiuto delle maglie del Napoli all'andata? È stato un fraintendimento! Kvaratskhelia all'andata ha dominato" | VIDEO CN24

Conferenza stampa Bergwijn alla vigilia di Napoli-Ajax. Il giorno prima della partita della quarta giornata di Champions League Napoli Ajax, parla in conferenza Bergwijn per l'Ajax alle ore 20:00 per la gara di calendario di Champions League. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Bergwijn.

Bergwijn: "L'affiatamento con Kudus? Dipende da me, non da altri. Non è che con Brobbey abbia più feeling, non dipende dagli altri calciatori"

Bergwijn: "Mi aspettavo questo Napoli, hanno una ottima squadra con giocatori forti e ha dominato Kvaratskhelia"

Bergwijn: "Il rifiuto delle maglie del Napoli all'andata? È stato un fraintendimento, in quel momento non avevamo magliette da scambiare"

Bergwijn: "Gioco meno bene del solito? Fa parte del calcio, ci sono momenti buoni e altri no. Cosa faccio per cambiarli? Mi alleno"

Bergwijn: "Come possiamo cambiare il nostro rendimento? Abbiamo parlato nello spogliatoio"

Bergwijn: "L'assenza di Tadic? Dusan è un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo"