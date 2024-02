Barcellona, Xavi a Prime: "Triste per il risultato, meritavamo di vincere! Il Napoli ha fatto solo un tiro in porta"

Notizie Napoli calcio. Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del post-partita di Napoli-Barcellona 1-1, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

“Siamo un po’ tristi per il risultato, dovevamo vincere. Abbiamo concesso molto in attacco, concedendo solo un’occasione al Napoli. Queste sono partite che dobbiamo vincere, credo che il risultato più giusto sarebbe stato di una nostra vittoria. Dopo il nostro vantaggio loro si sono svegliati quando invece dovevamo chiuderla, ma questa è la Champions League”.

Passi in avanti della squadra? La squadra mi è piaciuta molto, ho visto dei progressi sia in attacco che in difesa. La prestazione è andata più che bene, dovevamo solo chiuderla”.