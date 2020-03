Nuovo problema in casa Barcellona. Alla lista dei calciatori infortunati si è unito anche Arthur, che ha saltato l'allenamento di oggi a causa di un problema alla caviglia destra palesato dopo la seduta di ieri. Il centrocampista brasiliano non giocherà contro la Real Sociedad domani e avrà bisogno di qualche giorno per recuperare. Nei prossimi giorni sarà rivalutato, il club blaugrana nel suo bollettino medico non dà informazioni sui tempi di recupero.