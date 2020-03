Gonfialarete.com - Il Napoli ha chiesto il rinvio della partita contro il Barcellona

Ultime notizie Napoli - Barcellona-Napoli rinviata? Sarebbe questa la richiesta della SSC Napoli secondo quanto riportato da Gonfialarete.com, testata giornalistica che fa capo alla trasmissione sportiva di Raffaele Auriemma. Ecco il testo dell'articolo in merito:

"Il Napoli ha chiesto il rinvio della partita contro il Barcellona per quanto riguarda gli ottavi di ritorno della doppia sfida di Champions League. Secondo il club azzurro, infatti, non ci sarebbero i presupposti per disputare la partita della competizione europea attualmente. Proprio questa mattina i vertici di Barcellona e Governo catalano, peraltro, si stanno riunendo per decidere le porte chiuse o meno al Camp Nou. Si attende dunque la risposta in merito a questa richiesta del Napoli. Appena possibile, seguiranno aggiornamenti".