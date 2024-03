Barcellona-Napoli, allenamenti e conferenze di Calzona e Xavi in diretta: il programma di CN24TV

Barcellona-Napoli, si avvicina il grande appuntamento per gli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento il prossimo 12 marzo per una serata che potrebbe forse cambiare una stagione. Ecco il programma completo di CN24TV con tutti gli eventi in diretta televisiva.

Barcellona-Napoli, il programma di CN24TV

11 marzo 2024

Ore 10.30 - Allenamento Napoli al Konami Training Center con apertura ai media per 15 minuti

al Konami Training Center con apertura ai media per 15 minuti Ore 11.00 - Allenamento Barcellona al training Center Sant Joan Despi con apertura ai media

al training Center Sant Joan Despi con apertura ai media Ore 12.45 - Conferenza stampa al Center Sant Joan Despi di Xavi con un giocatore del Barcellona

con un giocatore del Ore 19.00 - Conferenza stampa allo Stadio olimpico Lluís Companys di Francesco Calzona e di un giocatore del Napoli

Come ogni volta sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale YouTube o sul 79 del digitale terrestre con aggiornamenti ovviamente anche su TikTok e Instagram di CN24.