Barcellona, conti in rosso: servono 30 milioni di euro entro giugno

Le leve economiche azionate dal Barcellona negli scorsi anni, che gli hanno permesso di chiudere lo scorso bilancio con utile record, stanno finendo la propria spinta positiva e obbligano il club a prendere in considerazione le prossime mosse con grandissima attenzione.

Come riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia, nel corso dell’ultima Assemblea Generale del 21 ottobre 2023, il Barça ha comunicato una previsione di ricavi per 859 milioni di euro con un utile netto pari a 11 milioni. Tuttavia, le cose non stanno andando nel verso giusto, quantomeno non abbastanza per sperare di rispettare i parametri della Liga, anche se l’ottimismo di chiudere il bilancio 2023/24 almeno in parità non è scemato.

Attualmente il club stima una perdita generale di circa 30 milioni, che comunque viene ritenuta accettabile visto il margine per sistemare la situazione. Questa cifra non comprende il mancato pagamento di 40 milioni da parte della Libero Football Finance AG per una partecipazione in Barça Vision poiché il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale somma finirà per essere pagata anche se tramite un’altra società. Ovviamente, per rispettare i criteri della Liga, il club è chiamato a trovare quei 30 milioni di euro mancanti entro giugno e così mettersi in regola in vista del mercato estivo. Sperando sempre di ottenere i 40 milioni di euro già citati che mancano per l’affare Barça Vision. A riportarlo è Calcio&Finanza.