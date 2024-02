Barcellona a Napoli, scelto l'hotel per la vigilia: il programma del ritiro blaugrana | ESCLUSIVA

Ritiro Napoli-Barcellona in centro città per i blaugrana. Martedì 20 febbraio sarà il turno di una vigilia importantissima, visto che si tratta della sfida tra Napoli e Barcellona valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al momento gli azzurri sono nettamente sfavoriti sulla carta, complice la forte crisi di gioco e di risultati ottenuta dalla squadra di Mazzarri.

Hotel Barcellona a Napoli, ecco dove alloggia la squadra di Xavi

Il Napoli sfiderà il Barcellona mercoledì 21 febbraio allo stadio Maradona alle ore 21:00, con la squadra di Xavi che arriverà in città ad ora di pranzo di martedì con volo charter da Barcellona e trascorrerà le ore precedenti alla gara a Via Partenope all'hotel Vesuvio, in uno degli alberghi più importanti e rinomati del lungomare napoletano.



Cambia quindi la location della vigilia per i madrileni rispetto al 2020 in Champions League, quando il Barcellona scelse l'NH Hotel di via Medina. Ma in ordine temporale si ripete la stessa location della trasferta di Europa League nel 2022. Nelle scorse settimane c'era stato più di un sopralluogo nei vari alberghi partenopei per decidere quale fosse la location più adatta alle esigenze del club spagnolo per la due giorni napoletana. Alla fine la scelta è ricaduta sull'hotel Vesuvio.

Il tecnico Xavi e un giocatore effettueranno poi martedì alle ore 18:15 una conferenza stampa allo stadio Maradona per presentare la gara. I giocatori del Barcellona si alleneranno sempre martedì alle ore 19:00 allo stadio Maradona, con i primi 15 minuti d'allenamento che saranno ripresi in diretta video da CalcioNapoli24.

Il Napoli invece si allenerà alle ore 11:00 al centro sportivo di Castel Volturno, con Mazzarri e un giocatore che parleranno in conferenza stampa alle ore 17:00 dalla sala stampa dello stadio Maradona.

