AS: "Barcellona fortunato! Napoli in crisi, mistero sapere con Gattuso cosa saranno a febbraio. Fortuna Atalanta per il Valencia" [FOTO]

"Bombe per Atletico e Real, fortunate Barcellona e Valencia", commenta in primo piano nell'edizione online il quotidiano spagnolo AS. Che ritiene, quindi, avvantaggiate sia Valencia che Barcellona contro le italiane, rispettivamente Atalanta e Napoli.

Questo il commento di AS dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League:

"D'altra parte, Valencia e Barça, come teste di serie, erano più favoriti. Entrambi dovranno recarsi in Italia, sebbene possano definire il passaggio del turno in casa al ritorno. E il Barcellona avrà la sfida col Napoli. La squadra napoletana è in crisi e ha esonerato Ancoletti per lasciare il posto a Gattuso. È un mistero sapere come risponderà a febbraio. Il Valencia, nel frattempo, dovrà affrontare l'Atalanta. La rivelazione assoluta del corso passato, in questo è caduta completamente, sebbene sia riuscita a qualificarsi all'ultimo minuto in Ucraina. Gioca le sue partite a San Siro perché lo stadio di Bergamo non soddisfa i requisiti".