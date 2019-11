DIRETTA VIDEO - Ancelotti: "De Laurentiis era molto contento, ha fatto i complimenti ai calciatori per la partita. Un gesto di distensione? Il presidente vuole parlare con la squadra, è un segnale positivo"

Ultimissime calcio Napoli - Ancelotti in conferenza stampa post Liverpool-Napoli. Champions League, termina la quinta giornata di Uefa Champions League. Il Napoli ha affrontato il Liverpool nel Girone E. Parla il tecnico della SSC Napoli in conferenza.

23.23 - "Ho sentito De Laurentiis per il chiarimento di venerdì? Era molto contento, ha fatto i complimenti ai calciatori per la partita. Un gesto di distensione? Il presidente vuole parlare con la squadra, è un segnale positivo"

23.22 - "Allan migliore in campo? Ha ripetuto la stessa prestazione contro il Milan, sta tornando ai suoi livelli dimostrando di essere fondamentale"

23.21 - "Abbiamo ritrovato lucidità? In quattro giorni la squadra è consapevole dei problemi che abbiamo incontrato e piano piano stiamo cercando di uscirne con impegno e volontà nonchè personalità. Era una partita molto importante, non tanto per il risultato ma per dimostrare che siamo vivi e che possiamo fare meglio anche in campionato"

