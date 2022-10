Amsterdam, 103 napoletani fermati per Ajax-Napoli: sono stati rilasciati quasi tutti. Rischio Daspo per alcuni

Champions League - Arrivano notizie da Amsterdam riportate da Il Mattino riguardo i tifosi del Napoli fermati dalla polizia in Olanda in occasione di Ajax-Napoli.

La polizia olandese ha reso noto nella notte il bilancio dei tifosi napoletani che sono stati fermati nella stazione centrale. Come riportato da Il Mattino, sono complessivamente 103 gli arrestati per varia motivazione: c'era chi si copriva il viso con degli indumenti, chi aveva con sé dei bastoni, chi un coltello. Altri due sospetti sono stati arrestati per oltraggio e possesso di fuochi d'artificio. La polizia fa sapere inoltre che è stato necessario un provvidenziale intervento per scongiurare scontri alla fermata di Bijlmer Arena, dove si è rischiato il contatto tra ultrà del Napoli e dell'Ajax. In ogni caso "non ci sono stati disordini prima, durante e dopo la partita", tant'è che quasi tutti ieri sera erano stati rilasciati. A breve potrebbero essere raggiunti però da un provvedimento internazionale di divieto di entrare in un impianto sportivo per i prossimi mesi.