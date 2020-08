Amelia: "Rino prepara Barcellona-Napoli con le sue esperienze da calciatore, il Camp Nou vuoto aumenta le possibilità azzurre"

Marco Amelia è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Evento bello e meraviglioso da affrontare quello di Barcellona-Napoli. Rino sta programmando la partita sulla base dell’esperienza avuta da calciatore. Caricando ambiente e giocatori sa di avere qualche chance in più. Partita difficile. Giocare al Camp Nou a porte chiuse sarà diverso, le percezioni dei calciatori cambiano. Giocare con 90mila persone che spingono a favore tuo è normale che carichi i calciatori catalani. Messi può decidere le partite da solo, ma questo clima può incidere anche per lui. In altre condizioni avessimo dato pochissime chance al Napoli, oggi è diverso. Il Barcellona concede qualcosa nei 90 minuti, il Napoli deve approfittarne”.