Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Un Napoli al Camp Nou senza capitano non lo riesco a vedere. Io mi aspetto che giocherà. Lui vuole esserci a tutti i costi. Sono sicuro che se andrà in campo sarà perché Gattuso e lo staff medico hanno dato l’ok”