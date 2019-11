Alvino: "Deroga Ssc Napoli al silenzio stampa solo per oggi, Ancelotti con Di Lorenzo in conferenza"

"Il Napoli oggi deroga al silenzio stampa solo per la Champions. Sarà un nazionale italiano ad affiancare Carlo Ancelotti in conferenza stampa ad Anfield: Giovanni Di Lorenzo". Questo l'anticipazione del collega di Tv Luna, Carlo Alvino via Twitter. CN24 vi trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti di oggi

Liverpool-Napoli in TV, programma di oggi



14.30 - Conferenza stampa di Jurgen Klopp ad Anfield

17.45 - Allenamento del Liverpool aperto ai media per circa 15 minuti

19:00 - Conferenza stampa del Napoli con Carlo Ancelotti ed un calciatore

19.30 - Allenamento del Napoli aperto ai media per circa 15 minuti

Tutti gli appuntamenti puoi seguirli in tempo reale su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre) oppure sulla pagina Facebook/YouTube di CalcioNapoli24. Vi faremo pregustare la vigilia di questo delicato match per gli azzurri

