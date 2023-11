Altra tegola per Ancelotti, si ferma anche Modric! Sarà assente per Real Madrid-Napoli

Notizie calcio. Non c'è tregua per il Real Madrid, prossimo avversario del Napoli in Champions League (gara in programma mercoledì al Bernabeu). Nella partita di ieri contro il Cadice, anche Luka Modric ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio.

Real Madrid-Napoli, infortunio Modric

Come riportato dalla Cope, c'è ottimismo sull'infortunio del croato, non sembra un grosso problema, ciononostante è praticamente certo che l'ex Tottenham salterà la partita di Champions League contro il Napoli in programma mercoledì.

Queste le parole di Carlo Ancelotti sull'infortunio di Luka Modric: "Modric ha un sovraccarico all'ischio, penso sia proprio questo. Ha giocato molto bene, in una posizione che non è la sua a livello difensivo".