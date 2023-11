Allarma dalla Spagna: "Mezzo Real Madrid è infortunato" | FOTO

Dopo i recenti infortuni di Vinicius col Brasile e Camavinga con la Francia, sale ora a 9 il numero di giocatori infortunati sui 23 in rosa per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che il 29 novembre affronterà il Napoli in Champions League. Sono fuori Courtois e Kepa in porta, Militao in difesa, Tchouameni e Bellingham per un problema alla spalla ed a centrocampo sono out anche Arda Guler e Ceballos. Ecco che quindi la prima pagina di AS in edicola oggi titola: "Mezzo Real è infortunato". Clicca su foto allegate per vedere: