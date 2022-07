Il Roma - Sì del Napoli ai 35mln più bonus, 'no' di Zielinski all'offerta del West Ham: sogna il Bayern, le cifre

Calciomercato Napoli - Il West Ham insiste per l'acquisto di Piotr Zielinski ed ha fatto un'offerta importante al centrocampista polacco. Ma dopo Fabian Ruiz, che aveva detto 'no' al club di Premier League, pare possa profilarsi il secondo rifiuto da calciatori del Napoli per la destinazione inglese.

Zielinski rifiuta il West Ham: vuole il Bayern

A raccontare il 'no' di Zielinski all'offerta del West Ham, è il giornalista Giovanni Scotto, de Il Roma:

Piotr Zielinski rifiuta l'offerta di 5 milioni (bonus inclusi) del West Ham: ne chiede 6.5. Il Napoli aveva trovato l'accordo per 35 mln più bonus, ma il polacco non sembra del tutto convinto e sogna il Bayern Monaco. Si tratta del secondo rifiuto al West Ham dopo quello di Fabian Ruiz".