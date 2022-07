Calciomercato Napoli- Piotr Zielinski inizia a mettere in dubbio la propria permanenza a Napoli e comincia a prendere in considerazione la maxi offerta del West Ham. Lo rivela Il Mattino oggi in edicola.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, per il polacco è infatti pronto un ricchissimo contratto da 6 milioni a stagione. Così quel secco ‘no’ dei giorni scorsi sta man mano diventando un ‘nì’ e potrebbe diventare un sì convinto se il club dovesse soddisfare le richieste della società.