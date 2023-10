Rinnovo Zielinski-Napoli in standby, Gazzetta svela: l'Inter prova il colpo a parametro zero, primi contatti

Notizie calcio. Piotr Zielinski è in scadenza di contratto nel 2024 con il Napoli ed a oggi i negoziati per il rinnovo non hanno ancora portato alla fumata bianca: il polacco ha raggiunto un accordo di massima per firmare un nuovo contratto col club del presidente De Laurentiis da 2.5 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, quindi un milione in meno rispetto all'attuale stipendio, ma le firme tardano ad arrivare.

Rinnovo Zielinski-Napoli, inserimento dell'Inter

Secondo quanto rivelato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, su Zielinski ci sarebbe un forte interessamento dell'Inter. I nerazzurri hanno avviato i primi contatti con il giocatore per sondare il terreno nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con il Napoli. Sul centrocampista c'è anche la Juventus.