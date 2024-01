Zielinski-Inter, accordo verbale! Gazzetta svela le cifre: cifre clamorose per un quadriennale

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski saluterà il Napoli per firmare con l’Inter? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

In questo momento non ci sono contratti firmati ma un accordo verbale tra le parti:

“Il polacco non rinnoverà con il Napoli, l’Inter ha capito che vuole rimanere in Italia e non teme un ritorno di fiamma di un club dell’Arabia Saudita: Zielinski ha detto di no in estate ed è pronto a ripetersi. La volontà di trasferirsi pare chiara, ma è necessario mettere le firme sul quadriennale da 4,5 milioni netti più bonus”