Zielinski in Arabia Saudita? CorSport: 30mln per De Laurentiis, ecco qual è la volontà di Piotr

Calciomercato Napoli - Il mercato del Napoli è un labirinto nel quale quel che ieri pareva scontato adesso diventa complesso, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Cosa fa Piotr Zielinski?

“Piotr ha gli arabi che lo stuzzicano ed un manager che spinge ad accettare trentasei milioni di euro per tre stagioni. L’Al-Ahli ha fatto sul serio - trenta milioni ad ADL, tra parte fissa e bonus - e a questo punto dipende da Zielinski, consapevole di potersi ritrovare in un tritacarne.

Dire di no gli spalancherebbe una stagione da separato in casa, eventualità da scartare, perché non gli interessa raggiungere la libertà a parametro zero per lucrare e guadagnare. I soldi, dal suo punto di vista, restano un dettaglio, questa è una scelta di cuore”