Zielinski-Al-Ahli, fumata bianca vicina! Domani può arrivare il sì: due retroscena | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Si avvicina il trasferimento in Arabia Saudita di Piotr Zielinski: ormai manca soltanto il sì definitivo del calciatore. L'offerta arrivata dall'Al-Ahli accontenta le richieste di De Laurentiis e allora adesso tocca al calciatore, e alla sua famiglia, la scelta (a malincuore). Sì, perché il polacco non ha mai nascosto la sua voglia di restare in azzurro, al punto da essere disposto anche ad accettare un rinnovo al ribasso per la sua permanenza al Napoli, avendo il contratto in scadenza nel 2024.

Zielinski ad un passo dall'Al-Ahli: la situazione

Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, manca ormai soltanto il sì definitivo di Zielinski che può arrivare nella giornata di domani: c'era da convincere soltanto la sua famiglia, che propendeva nettamente verso la permanenza a Napoli. Domani è la giornata della decisione definitiva e si va verso il sì all'Al-Ahli, con Zielinski che ha approfittato dei giorni di relax concessi dal Napoli, per provare a convincere sua moglie Laura. Scettica sul trasferimento in Arabia Saudita.

Ma Zielinski sta per dire definitivamente sì all'Al-Ahli, dopo il sì del Napoli ai 30 milioni più bonus (circa 35 milioni complessivi). Per il polacco è pronto un contratto importante di quattro anni, fino al 2027. Piotr, tra l'altro, aveva già salutato a Castel di Sangro, a fine ritiro: lungo saluto e abbraccio con tutti i tassisti dei giocatori che erano al Patini per il rientro a casa degli azzurri a fine ritiro. E aveva già salutato in quell'occasione tutta la squadra singolarmente, abbracciandoli a lungo e ricevendo varie pacche sulla spalla.

