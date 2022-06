Frosinone, Angelozzi svela: "Stavo comprando Zerbin dal Napoli per Gatti! Ecco perchè la trattativa è saltata"

Notizie Napoli calcio. Alessio Zerbin, giovane prodotto del Napoli, viene da una stagione da protagonista: in Serie B ha trascinato il Frosinone e pochi giorni fa ha esordito nella giovane Italia di Mancini.

Zerbin sarà a Dimaro con il Napoli e sarà valutatao da Spalletti, intanto spunta un retroscena di mercato svelato qualche settimana fa dal direttore del Forsinone Angelozzi in conferenza stampa.

"Zerbin lo conoscevo, e in estate lo volli a tutti i costi anche se il Napoli non volle darmi nulla. C’è stato un momento in cui stavamo facendo uno scambio col Napoli Gatti e soldi per lui. Poi Zerbin fece due gol a Monza e il mio interlocutore del Napoli bloccò tutto perché per lui Zerbin valeva come Gatti”.