Zerbin, l'entourage: "Aspettiamo Conte, il suo calcio è perfetto per Alessio"

Calciomercato Napoli. Giulio Marinelli, rappresentante legale di Alessio Zerbin, è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Zerbin? In questo momento stiamo aspettando che Conte diventi allenatore del Napoli e poi attenderemo comunicazione. Per qualsiasi calciatore essere allenato da Conte sarebbe una grande opportunità. Le valutazioni tecniche su Zerbin sono idonee al calcio di Conte. Con il Bologna parlammo, a Sartori piaceva moltissimo. Però quel Napoli di Spalletti non voleva far a meno di Alessio. Zerbin andrà in ritiro a Dimaro, è un calciatore del Napoli ed aspettiamo la convocazione".