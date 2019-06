Zapata, l'agente: "Accordo col Napoli? Solo voci! Ci hanno contattato, c'è disponibilità ma devono parlare i presidenti..."

Calcio Napoli mercato - Duvan Zapata torna al Napoli? Nelle ultime ore si parla molto dell'interessamento del club azzurro per l'attaccante dell'Atalanta, ed il suo agente Fernando Villarreal, ai microfoni di CalcioNapoli1926.it, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Sono giorni molto importanti per il futuro di Duvan si parla di accordo ormai raggiunto con il Napoli. È la verità?

"No, non è vero. Sono solo voci di mercato. Il Napoli ci ha contattato e abbiamo dato disponibilità ma ora dovranno parlare i presidenti, un accordo ancora non c'è"