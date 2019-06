Tuttosport - Zapata-Napoli: Ancelotti lo ha chiesto a De Laurentiis, ma il prezzo sparato da Percassi spaventa il patron

Ultimissime calcio Napoli - Zapata-Napoli sembra essere una pista che di nuovo prende forma nel calciomercato azzurro. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, Ancelotti lo apprezza per fisicità e coordinazione, tanto da inserire il nome di Duvan nella lista di gradimento consegnata a Aurelio De Laurentiis. Il presidente dell’Atalanta, Percassi, però chiede "50-60 milioni". Una cifra che potrebbe non spaventare il Napoli, che dispone di due elementi di alto gradimento per Gasperini: Inglese e Ounas.