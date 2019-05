Zapata, l'agente: "Ritorno al Napoli? Tutto è possibile, saremo felici di giocare la Champions in azzurro"

Fernando Villarreal, agente di Duvan Zapata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli1926.it. Ecco le sue parole.

E' vero che il Napoli vuole comprarlo e che è stato contattato da Giuntoli e dagli altri dirigenti azzurri? "Tutto è possibile dopo l'annata che ha vissuto Duvan, incredibile ma vera".

Sarebbe un calciatore perfetto per gli schemi di Ancelotti. Duvan sarebbe felice di tornare al San Paolo? "Sì, sono d'accordo che sarebbe adatto ai suoi schemi. Ancelotti poi è incredibile come Duvan. E' ancora tutto da vedere".

Manca l'ultima partita e si gioca per la Champions. Che significa per Duvan? "Giocare la Champions League è importante, vedremo se ci sono delle opzioni per capire dove sia meglio giocarla. Speriamo sempre nel meglio per Duvan e, se sarà il Napoli...saremo felici".