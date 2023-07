Sky - Sondaggio dello Sporting Lisbona per Zanoli: arriva la risposta del Napoli

Notizie Napoli calcio. Alessandro Zanoli potrebbe salutare nuovamente Napoli dopo il prestito semestrale alla Sampdoria nella scorsa stagione. Il terzino destro piace al Genova ed il suo passaggio in prestito ai rossoblu aprirebbe le porte partenopee a Davide Faraoni.

Su Zanoli, però, non ci sarebbe solo il Genova come rivelato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport:

"Intermediari dello Sporting Lisbona si sono fatti sotto per Zanoli, palesando un interesse già manifestato in passato. Il club azzurro però ha fatto sapere che il terzino resta e non parte a titolo definitivo, si può pensare ad un prestito in Italia con il contestuale arrivo di Faraoni”.