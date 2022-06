Zaniolo addio Roma? Ha comunicato di voler restare in Serie A

Zaniolo alla Juve? A ribadirlo questa mattina è il Corriere dello Sport, secondo il quale il fantasista avrebbe già fatto sapere ai dirigenti della Roma di non voler lasciare la Serie A in caso di cessione, stringendo di molto, quindi, il campo dei suoi possibili acquirenti. La Juve è in pole position per l'ex Inter, col Milan in seconda fila ma al momento piuttosto distanziato. La chiave dell'operazione potrebbe essere rappresentata dalle "interessanti contropartite tecniche" che i bianconeri pensano di offrire a mister Mourinho. A riportarlo è Tmw.