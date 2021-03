Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi in ottica mercato per il Napoli è senza ombra di dubbio quello di Mattia Zaccagni, fantasista in forza all'Hellas Verona e seguito con molta attenzione dallo scouting azzurro. Stando a quanto riportato da SportMediaset, però, il calciatore al momento ha rallentato l'operazione dopo aver saputo dell'interessamento da parte del Milan nei suoi confronti.