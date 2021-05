Zaccagni, l'agente: "Mattia al Napoli? Vediamo cosa accade tra un mese. Se dovesse arrivare una proposta si può prendere in considerazione"

Calciomercato Napoli - Fausto Pari, agente del centrocampista del Verona Mattia Zaccagni, del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni e dell'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mattia al Napoli? Il mercato non è partito, è ancora fermo. Si aspetterà la fine della stagione per capire di che morte moriremo ed in base ai piazzamenti si programmerà la prossima stagione. Ciò che sta facendo Gattuso è un gran lavoro. Il Napoli, come tante altre squadre, l’hanno seguito, poi non s’è fatto nulla. Bisognerà capire cosa accadrà tra circa un mese. E’ chiaro che Zaccagni sta benissimo a Verona ed è riconoscente nei confronti della piazza, ma se dovesse arrivare una proposta da una grande squadra si può prendere in considerazione.

Il ruolo? Nel 4-2-3-1 può giocare nei tre ruoli dietro la punta.

Bastoni? Manca solo la firma per il rinnovo con l’Inter, l’accordo c’è da febbraio.

Raspadori? Il Sassuolo ci punta tantissimo e lui si ritaglierà sempre più spazio coi neroverdi”