Calciomercato Napoli - C'è anche Amin Younes in uscita come racconta La Repubblica oggi in edicola:

Il tedesco è stanco di essere l’ultima scelta in attacco e ha voglia di cercare fortuna altrove, dopo essere sparito dalla scena in maglia azzurra. In Italia avrebbe qualche estimatore (il Genoa, in primis), ma non si tratta di squadre di primo piano. Dovrà accontentarsi, oppure rischia di passare un’altra stagione in panchina.