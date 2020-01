Il Roma - Probabile la cessione di Younes! Llorente può liberare spazio ad un'altra punta, altri due azzurri in lista di sbarco

Calciomercato Napoli - Il Napoli non lavora soltanto a Lobotka: il Napoli valuta la richiesta di Faouzi Ghoulam di partire per trovare la giusta condizione e recuperare. Non sarà facile, perché il club azzurro dovrà cercare un sostituto. Ma occhio anche all’attacco: probabile la cessione di Younes, e forse anche Llorente potrebbe cambiare aria: in quest’ultimo caso arriverebbe un altro attaccante.

Non si sottovaluta neanche il possibile arrivo di un altro centrocampista se dovesse partire il giovane Gaetano, richiesto da mezza Serie B. Sono in lista di sbarco anche gli “esuberi” Tonelli e Ciciretti. Il difensore interessa alla Sampdoria (sarebbe un ritorno) mentre l’esterno offensivo, di fatto fuori rosa, è stato proposto all’Empoli, in Serie B.