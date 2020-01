Visite mediche Politano-Napoli domani, atteso martedì a Castel Volturno. TuttoSport: ecco la data del debutto

Calciomercato Napoli, secondo quanto scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di TuttoSport il neo acquisto della Ssc Napoli, Matteo Politano, è atteso domani mattina a Roma, alla clinica Villa Stuart per le visite mediche

Se tutto andrà per il verso giusto, subito dopo si trasferirà con il suo agente Davide Lippi nella sede della Filmauro per firmare un contratto di 4 anni e mezzo, del valore di 2 milioni a stagione più 200mila euro di bonus. Solo a quel punto sarà operativa anche la cessione del cartellino di proprietà dell’Inter, in prestito per 18 mesi ed al prezzo di 2 milioni. Poi, al termine della stagione 2020-21, scatterà per il Napoli il riscatto obbligatorio versando 18 milioni, più 2 di bonus, nelle casse nerazzurre. Politano arriverà a Napoli domani pomeriggio e da martedì si metterà a disposizione di Rino Gattuso per provare ad essere titolare già nel monday night di Genova contro la Sampdoria.