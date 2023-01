RAI - Napoli, visite mediche imminenti per Bereszynski e Zanoli! Si sblocca l'affare, operazione chiusa

Calciomercato Napoli- Finalmente ci siamo per l'approdo di Bartosz Bereszynski in azzurro. Lo annuncia il collega Ciro Venerato nel corso del TgRai. L'esterno polacco arriverà in prestito con diritto di riscatto mentre dall'altra parte farà percorso inverso Alessandro Zanoli, ma in prestito secco.

Nell'affare coinvolto anche il portiere Nikita Contini che tornerà in azzurro come terzo alle spalle di Alex Meret e Salvatore Sirigu.

Mercato Napoli, chiusa la trattativa Bereszynski