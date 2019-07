Dal Portogallo - Vinicius al Benfica! 17 milioni di euro al Napoli

Mercato Napoli - Il brasiliano Carlos Vinícius Morais potrebbe essere molto vicino al suo ritorno in Portogallo. Secondo le informazioni fornite da Rui Pedro Braz su TVI24, il Benfica è molto vicino ad assicurarsi l'attaccante de calcio Napoli. Il 24enne tornerebbe in Portogallo dopo la passata stagione tra Rio Ave e Monaco.

Calcio mercato Napoli, cessioni - Vinicius al Benfica!

Calcio Napoli mercato - Sempre secondo la stessa fonte, il Benfica pare abbia inviato al club italiano una proposta di 17 milioni di euro per l'acquisto del brasiliano. La passata stagione ha messo a segno 14 gol in 20 partite a Rio Ave, Vinícius è passato poi a gennaio al Monaco per la seconda metà della stagione, ma il team di Leonardo ha deciso di rinunciare all'opzione di acquisto dell'attaccante. Sul calciatore c'erano anche club da Germania, Francia e Spagna.